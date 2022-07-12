Встреча делегаций Турции, России, Украины и ООН по вопросу зерна состоится в Стамбуле 13 июля 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Встреча военных делегаций Турции, России, Украины, а также делегации Организации Объединенных Наций (ООН) для обсуждения зернового вопроса состоится в среду, 13 июля, в Стамбуле. Такое заявление сделал министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Военные делегации министерств обороны Турции, Российской Федерации и Украины и делегация ООН проведут переговоры в Стамбуле завтра», - сказал глава турецкого военного ведомства во вторник, 12 июля.

Напомним, днем ранее, 11 июля, состоялся телефонный разговор российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджеп Тайп Эрдогана. В Кремле заявили, что главы государств среди прочего обсудили меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, а также говорили об экспорте зерна на международные рынки.

Как писал сайт kp.ru, в конце июня, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что действия Анкары и генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша по решению проблемы украинского зерна давно бы принесли свои плоды, если бы не позиция украинских властей.