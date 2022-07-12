Курс евро опустился ниже одного доллара впервые с 2002 года

Доллар впервые почти за 20 лет стал дороже евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс евро по отношению к доллару обновил свой минимум с декабря 2002 года, упав ниже одного доллара. Об этом свидетельствуют данные Forex Capital Markets.

Так в 12:46 по московскому времени минимальный курс евро составил 0,9999 доллара. Позднее европейская валюта все-таки вернула свое превосходство над американской. По данным на 14:34 (мск) евро стоит в районе 1,005 доллара.

Как ранее писал сайт kp.ru, курсы доллара и евро сравнялись по отношению к рублю на Московской бирже 12 июля. По данным на 10:28 по московскому времени, американская и европейская валюта торговались по 59 рублей.

Напомним, в первых числах июля началось ослабление рубля по отношению к доллару, евро, а также юаню, составив примерно 20%. Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов уверен, это случилось при непосредственном участии государства.