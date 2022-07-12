Курсы доллара и евро к рублю сравнялись на Мосбирже

Доллар и евро сравнялись в цене Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курсы доллара и евро сравнялись по отношению к рублю, следует из данных Московской биржи во вторник, 12 июля 2022 года.

По данным на 10:28 по московскому времени американская и европейская валюта торгуются по 59 рублей. С начала торгов доллару ненадолго даже удалось обойти евро, но затем курсы этих валют выровнялись.

Как ранее писал сайт kp.ru, 8 июля 2022 года курс доллара вплотную приблизился к евро впервые почти за 20 лет. Об этом свидетельствуют данные Forex Capital Markets.

Соотношение цены евро и доллара достигла минимального значения в 10:44 по московскому времени, составив 1,0071. Последний раз этот показатель опускался ниже 1,01 в декабре 2002 года.

Напомним, курс доллара к концу 2022 года может вырасти до 75 рублей. Соответствующий прогноз озвучил руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников.