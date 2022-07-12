Си Цзиньпин заявил о готовности Китая участвовать в создании безопасного интернета

Си Цзиньпин Фото: REUTERS

Китай готов участвовать в создании безопасного и открытого киберпространства, заявил лидер КНР Си Цзиньпин во вторник, 12 июля 2022 года. Его слова приводит Центральное телевидение Китая.

"Китай готов вместе с международным сообществом продвигать строительство более справедливого и рационального, открытого и инклюзивного, безопасного и стабильного, жизнеспособного киберпространства", - уточнил Си Цзиньпин.

Председатель КНР подчеркнул, что киберпространство должно формироваться всеми странами мира, так как оно влияет на судьбу человечества. Одной из важных мер в этом направлении китайский лидер назвал создание рабочей группы, которая будет заниматься этим вопросом.

Как ранее писал сайт kp.ru, Си Цзиньпин заявил, что Китай призывает к расширению числа участников механизмов сотрудничества и содружества БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и принятию в них новых стран.

Напомним, Си Цзиньпин назвал успешным принцип "одна страна, две системы", который действует в Гонконге. Заявление было сделано по случаю 25-летия возвращения Гонконга в юрисдикцию Китая.