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В мире12 июля 2022 13:38

Еврокомиссия приветствовала решение Канады вернуть Германии турбину для "Северного потока"

ЕК заявила, что такое решение «исключает один из предлогов» для сворачивания поставок российского газа в Евросоюз
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Еврокомиссия приветствовала решение Канады вернуть Германии турбину для "Северного потока"

Еврокомиссия приветствовала решение Канады вернуть Германии турбину для "Северного потока"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия приветствовала решение Оттавы вернуть Берлину турбины Siemens для газопровода «Северный поток», поскольку, по ее мнению, такое решение «исключает один из предлогов» для сворачивания поставок российского газа в Европейский союз.

«Еврокомиссия (ЕК) приветствовала решение Канады вернуть газовую турбину Германии после ее ремонта для использования в газопроводе "Северный поток". Возвращение этой детали убирает один из предлогов для сокращения поставок российского газа в ЕС», - говорится в заявлении ЕК.

Напомним, ранее появилось сообщение, что в Канаде приняла решение вернуть Германии турбину Siemens для «Северного потока». Канцлер ФРГ Олаф Шольц приветствовал данное решение канадских властей. Однако позже Министерство внутренних дел Украины и Минэнерго страны в своем обращении призвали канадский парламент отменить такое решение. Как писал сайт kp.ru, в немецком правительстве заявили, что приняли к сведению обращение Киева к Оттаве.