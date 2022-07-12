Медведев заявил о возможности создания новой резервной валюты для стран БРИКС

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил, что в будущем может появиться новая резервная валюта для стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, ЮАР).

«В будущем возможно и создание новой резервной валюты стран БРИКС. Современному миру явно мало доллара, евро и фунта стерлингов», - написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале.

Медведев считает, что переход на новые способы расчетов в торговле станет для членов альянса БРИКС лучшей защитой от «протухающего евро». Он не исключил, что речь может идти и торговле в национальных валютах, то есть бразильский реал, российский рубль, индийский рупий, китайский юань, а также южноафриканский рэнд.

Напомним, Медведев также прокомментировал изменения курсов доллара и евро, призвав россиян хранить средства в рублях, а также заявил, что прогнозы о наступлении системного кризиса в еврозоне начинают сбываться. При этом, по его словам, на данный момент платежеспособность Европы мало беспокоит Россию, которой необходимо заниматься адаптацией своей экономики к новым весьма сложным условиям.