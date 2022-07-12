Медведев призвал россиян хранить сбережения в рублях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя изменения курсов доллара и евро, призвал россиян хранить средства в рублях, а также заявил, что прогнозы по поводу наступления системного кризиса в еврозоне начинают сбываться.

«Курсы евро и доллара впервые за 20 лет сравнялись. Прогнозы по поводу наступления системного кризиса в еврозоне начинают сбываться», - написал замруководителя Совбеза в своем Telegram-канале.

Как он заявил, изначально «еэсовцы выстрелили себе в голову из санкционного пистолета», а на данный момент «теперь пожинают горькие плоды спада производства, закритической продуктовой инфляции, потери конкурентоспособности своих товаров», а также «ожидания зимы в ледяных жилищах без нашего газа»

По его словам, бенефициарами падения европейской валюты, а также ослабления экономики еврозоны стали США и Великобритания, которые «развели европейцев как наперсточники». Медведев добавил, что в данном случае, «затевая экономическую бойню», необходимо было рассмотреть «свои собственные валютно-экономические проблемы, а не просто вводить дурные рестрикции».

Напомним, во вторник, 12 июля, курс евро опустился ниже одного доллара, что произошло впервые с 2002 года. Как писал сайт kp.ru, понижение курса европейское валюты объясняют опасениями надвигающейся на еврозону рецессии, а также информацией о рекордном уровне инфляции.