Полянский заявил, что на заседании Совбеза ООН по украинскому нацизму Запад остался без аргументов

Дмитрий Полянский рассказал, почему у Запада не было весомых аргументов во время неформального заседания Совбеза ООН по украинскому нацизму. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные страны оказались «обезоруженными» и не смогли привести сколько-нибудь весомых аргументов в защиту своей позиции во время посвященного борьбе с украинским нацизмом неформального заседания Совбеза ООН. Об этом во вторник 12 июля заявил первый зам постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Наши западные коллеги абсолютно были безоружны и ничего, кроме осуждения специальной военной операции и действий на Украине, в общем-то сказать не могли», - сказал Полянский, выступая на телеканале «Россия 24».

Дипломат отметил, что российская сторона предоставила убедительные факты, подкрепив их фото- и видеоматериалами.

«Факты, которые мы приводили, в том числе с помощью видеоматериалов и фотоматериалов, которые в Совбезе на формальных заседаниях обычно не показывают, были очень убедительными, и сложно было как-то оппонировать нам», - отметил Полянский.

Напомним, Россия решила созвать заседание Совета безопасности Организации объединенных наций по «формуле Арриа», посвященное теме неонацизма на Украине. Российская сторона подготовила «исторический обзор украинского нацизма» и его нынешнего состояния.