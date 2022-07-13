Twitter подал в суд на Илона Маска, чтобы заставить себя купить

Twitter подал в суд на Илона Маска, чтобы заставить его завершить сделку по покупке компании. Фото: REUTERS

Компания Twitter подала иск в суд против миллиардера Илона Маска. Об этом пишет в среду 12 июля The New York Times. По информации издания, компания намерена заставить Маска завершить сделку по ее покупке.

Сообщается, что иск подан в суд штата Делавэр.

«Маск отказывается выполнять свои обязательства перед Twitter и его акционерами, потому что сделка, которую он подписал, больше не служит его личным интересам», - цитирует издание выдержку из иска компании.

«Маск, очевидно, считает, что он — в отличие от любой другой стороны, подпадающей под действие закона штата Делавэр о контрактах, — волен изменить свое мнение, разорить компанию, нарушить ее деятельность, уничтожить стоимость акций и уйти», - также сказано в иске.

Напомним, речь идет о намерении миллиардера Илона Маска купить социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов. Позднее основатель компаний SpaceX и Tesla заявил о приостановке сделки по приобретению социальной сети Twitter до проверки данных по числу фейковых аккаунтов в соцсети. Компания не предоставила ему запрошенные данные, и Маск заявил о приостановлении сделки.

После этого председатель совета директоров компании Брет Тэйлор заявил, что компания Twitter намерена через суд заставить миллиардера купить ее.