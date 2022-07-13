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Общество12 июля 2022 22:08

Друг Зеленского рассказал украинским военным анекдот про Белоснежку и Арестовича

Актер Кошевой нецензурно высмеял приверженность Арестовича к озвучиванию непроверенных фактов
Мария ПАВЛОВА
Советник офиса Зеленского Алексей Арестович стал героем анекдота, его высмеяли за привычку озвучивать неподтвержденную информацию. Фото: социальные сети.

Советник офиса Зеленского Алексей Арестович стал героем анекдота, его высмеяли за привычку озвучивать неподтвержденную информацию. Фото: социальные сети.

Внештатный советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович стал героем нецензурного анекдота, который рассказал украинским военным актер Евгений Кошевой. Видео выступления актера, который является другом Владимира Зеленского, попало в социальные сети, пишет РИА Новости.

На видео Кошевой выступает перед людьми в военной форме. Героем анекдота наряду с Белоснежкой, Дюймовочкой и другими сказочными персонажами выступает Алексей Арестович. Кошевой в завуалированной форме высмеивает приверженность Арестовича к озвучиванию непроверенных сведений, пересыпая анекдот нецензурными словами. Военным шутка понравилась, они дружно засмеялись.

Ранее бывшая уполномоченная по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова призналась, что сочиняла «новости» о «зверствах российских солдат на Украине». В то же время Алексей Арестович охарактеризовал своих соплеменников как идеальный объект для ведения информационной войны, у которого в голове абсолютная пустота, а потому в нее можно закладывать все, что угодно. Примечательно, что Арестович сам признался, что все эти годы врал украинцам, но продолжил врать, а миллионы людей продолжили ему верить.