В Луганске прогремела серия мощных взрывов

Серия мощных взрывов прогремела в окрестностях Луганска в ночь на 13 июля. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS

Серия мощных взрывов прогремела в Луганске в ночь на 13 июля. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

Сообщается, что это произошло незадолго до полуночи.

«Около 23:50 13 июля очевидцы сообщили о серии мощных взрывов в районе села Александровка и поселка Металлист», - говорится в сообщении информационного центра. Уточняется, что взрывы сопровождались мощным пожаром.

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