Брянский губернатор Богомаз сообщил о минометном обстреле пгт Белая Березка со стороны Украины

Поселок Белая Березка обстреляли из минометов со стороны Украины. Фото: Telegram губернатора Брянской области Александра Богомаза.

Под минометным обстрелом оказался в среду 12 июля поселок городского типа Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Сегодня вечером со стороны Украины был произведён артиллерийский обстрел пгт Белая Березка Трубчевского района», - написал Богомаз в своем Telegram.

По информации губернатора, на территорию поселка со стороны Украины выпущено около 18 минометных снарядов. Жертв и пострадавших среди мирных жителей нет.

Оперативные службы работают на месте происшествия, уточнил Богомаз.

Ранее сообщалось, что трое жителей Астраханской области погибли во время обстрела волонтерского центра в Шахтерском районе ДНР. Такое заявление во вторник, 12 июля, сделал губернатор региона Игорь Бабушкин, отметив, что стрельбу вели украинские военные.

Мэр Горловки Иван Приходько в тот же день сообщил о пожаре в детском саду после попадания снаряда Вооруженных сил Украины в кровлю здания образовательного учреждения.

В то же время украинские силовики в 14.20 применили дрон-камикадзе для удара по городу Энергодару в Запорожской области.