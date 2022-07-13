Известия: Россия и ЕС договорились о транзите грузов в Калининград

ЕС предложил России приемлемый вариант соглашения по грузовому транзиту в Калининград. Фото: REUTERS

Между Евросоюзом и Россией достигнута договоренность о грузовом транзите в Калининградскую область. Об этом в среду 13 июля сообщает Известия.

Сообщается, что в предложенном Брюсселем финальном документе отмечается, в частности, недопустимость ограничения перемещения грузов между частями Российской Федерации.

«В этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ. То есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите», - сообщил изданию осведомленный источник, подчеркнув, что документ «полностью удовлетворил» Москву, но уже в течение нескольких недель идет его согласование с Вильнюсом.

Губернатор Калининградской области Алиханов подготовил проект ответных мер на блокаду Литвой грузового транзита.

Напомним, с 00.00 18 июня Литва закрыла железнодорожный транзит некоторых видов грузов, которые перевозятся между Калининградской областью и «большой» Россией.

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