Линдеманн оскорбил Лободу за перебор с пластикой

Линдеманн получал гонорар за каждую фотосессию с Лободой. Фото: Евгения ГУСЕВА

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн нелицеприятно высказался о российской певице Светлане Лободе, назвав ее «женщиной, которая переборщила с пластикой». Все бы ничего, но в последние несколько лет поклонники Лободы бурно обсуждали роман певицы именно с Линдеманном и даже отцовство ее младшей дочери приписывалось ему.

Теперь у поклонников Лободы новая тема для пересудов: не исключено, что роман певицы с Линдеманном был ненастоящим. Об этом в эксклюзивном интервью kp.ru рассказал концертный директор и продюсер Кирилл Чибисов.

По словам Чибисова, Тилль Линдеманн получал гонорары за каждую фотосессию со Светланой Лободой.

«Согласно контракту, Тиллю Линдеманну платили каждый раз по 150 тысяч долларов, чтобы он приезжал и фотографировался в объятиях с Лободой. Хотя поначалу ему даже не объясняли, зачем это нужно. Помню, в тот период я видел где-то его комментарий: музыкант был удивлен, что в России все обсуждают его роман с женщиной, которая, по его же словам, «переборщила с пластикой». Ну а потом Линдеманн вошел во вкус: он с удовольствием получал гонорар и обо всём молчал», - рассказал Кирилл Чибисов.

В то же время продюсер Светланы Лободы, создатель программы «Орел и Решка» Нателла Крапивина заявила, что роман артистки с солистом группы Rammstein — не пиар-ход.

Ранее Светлана Лобода объяснила, почему она приняла решение покинуть Украину. Пару лет назад артистка купила дом в одной из европейских стран, где поселилась ее семья – мама и дочки. В YouTube-шоу «Экзамен» певица рассказала, что ей стало страшно за близких. Отправляясь на гастроли, она не могла гарантировать их безопасность.