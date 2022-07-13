Роспотребнадзор заявил, что вводить ковидные ограничения из-за роста числа инфицированных не нужно

Ковидные ограничения в России вводить не будут, но людям из уязвимых групп рекомендуют носить маски. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В России не будут вводить ковидные ограничения на фоне роста числа инфицированных COVID-19. Об этом говорится в заявлении ведомства по итогам селекторного совещания в среду 13 июля.

«По итогам 27 недели 2022 года в России зарегистрировано 22 683 случая заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 15,46 на 100 тыс. населения, что на 8,2% выше, чем на прошлой неделе», - сообщает ведомство.

В Роспотребнадзоре отметили, что доля новых подвидов омикрон-штамма коронавируса BA.4 и BA.5 среди выявляемых случаев в России возросла за последние две недели до 38,86%.

В ведомстве отметили, что увеличение числа тяжелых случаев ковида из-за распространения новых штаммов маловероятно, но тем не менее рекомендовали россиянам из уязвимых групп, например, страдающим хроническими заболеваниями, носить маски в общественных местах.

Тем временем врач Царенко во время круглого стола в агентстве «Россия сегодня» высказался о том, что вирусы оспы обезьян и коронавирус - точно не объединятся и не дадут новую супер-инфекцию.

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