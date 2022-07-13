Юрист Уткин рекомендовал не выбрасывать банковские карты с истекшим сроком действия

Банковские карты рекомендуется уничтожать, когда истечет срок их действия Фото: Shutterstock

Россиянам лучше не выбрасывать банковские карты с истекшим сроком действия, а уничтожать их. Об этом сообщил агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.

Эксперт аргументировал это тем, что на банковских картах содержатся сведения о банковском счете клиента. Конечно, снять деньги со счета через просроченную карту мошенники не смогут, но не исключено, что эти данные злоумышленники попытаются использовать для осуществления каких-либо афер против клиента, отметил Уткин.

"Дело в том, что магнитная полоса, буквенные коды и голограммы, нанесенные на карту, содержат информацию о вашем банковском счете, к которому была привязана карта и, при желании, ее можно считать, если пластик попадет не в те руки", - пояснил специалист.

В качестве способа уничтожения юрист предложил разрезание ножницами на мелкие кусочки, особенно в местах, где имеются какие-либо обозначения.

Как ранее писал сайт kp.ru, Центробанк предупредил, что мошенники разработали новую схему, позволяющую им дистанционно получать доступ к счетам россиян.

Начинается она со звонка человека, который представляется сотрудником службы поддержки оператора сотовой связи. Он сообщает, что якобы телефонный номер абонента скоро перестанет действовать, а чтобы избежать этого следует набрать на мобильном устройстве определенную комбинацию цифр.

Цель таких действий одна – узнать содержание сообщения от личного кабинета и получить доступ к деньгам россиян.