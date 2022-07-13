Захарова заявила, что признание Болтона в планировании госпереворотов требует реакции и разбора

Мария Захарова Фото: REUTERS

Признание экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона об участии в организации государственных переворотов в других странах заслуживает отдельной реакции и дальнейшего разбора. Об этом заявила официальный представитель министерства внутренних дел России Мария Захарова. Ее слова приводит радио Sputnik.

"Так, чтобы своими словами смачно и абсолютно нагло человек, облеченный властью в течение многих лет и при различных президентах, сказал, что он занимался планированием государственных переворотов за рубежом, я не припомню", - констатировала Захарова.

По ее словам, раньше американские чиновники утверждали, что они поддерживают "демократические силы" в тех или иных странах.

Заявление Болтона необходимо проанализировать и выяснить, в каких именно точках земного шара Соединенные Штаты планировали госпереворот, подчеркнула Захарова.

Напомним, американский финансист и миллиардер Джордж Сорос выразил мнение, что наибольшую угрозу для Соединенных Штатов представляют не Москва и Пекин, а внутренние враги. По его словам, именно из-за них американская демократия может стать репрессивным режимом.

Как ранее писал сайт KP.RU, американские "специалисты" по госпереворотам нацелились на Туркменистан. Теперь перед новым президентом среднеазиатского государства Сердаром Бердымухамедовым стараниями Запада поставлен непростой вопрос.