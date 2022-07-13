Вице-премьер Румынии: ЕС заплатит за санкции против России "самой суровой зимой" за полвека

Келемен Хунор Фото: Кадр видео

Странам Евросоюза придется заплатить, пожалуй, самую большую цену за санкции против России, так как приближается "самая суровая зима" за последние полвека. Соответствующее заявление сделал вице-премьер Румынии Келемен Хунор в эфире телеканала B1 TV.

"В первую очередь, мы, Евросоюз, оплатим санкции против России, - спрогнозировал румынский чиновник. - Европа, Евросоюз, мы должны сказать откровенно: цену этой зимой мы все за это заплатим, к сожалению".

По его словам, грядущая зима станет самой суровой для всей Европы за последние 40-60 лет. На фоне энергетического кризиса, вызванного антироссийским мерами, это, несомненно, отразится на Европейском союзе.

Хунор выразил уверенность, что Румыния готова к этому вызову и справится с проблемами в энергетике.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Германии каждый второй житель боится замерзнуть зимой. Таковы результаты опроса, проведенного INSA. Граждан ФРГ пугает, что из-за сокращения поставок российского газа и инфляции в Евросоюзе они не смогут обогреть свои жилища в холодный сезон.

При этом у половины респондентов после повышения цен на энергоносители экономическое положение ощутимо ухудшилось, а 75% назвали рост цен тяжелым бременем.