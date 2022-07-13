В офисе Зеленского заявили, что украинские войска нанесли удар по Луганску из американских HIMARS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские войска нанесли удар по Луганску с применением американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Алексей Арестович подтвердил удар по Луганску. По его словам, использовалась система HIMARS», - передает в среду, 13 июля, украинское интернет-издание «Страна.ua».

В ночь на среду, 13 июля, Вооруженные силы Украины нанесли удар по военной части противовоздушной обороны (ПВО) в Луганске. Как позже сообщил представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, несколько ракет достигли цели. Тем не менее, по его словам, все меры для обеспечения безопасности мирных жителей Луганска предприняты, а небо над городом взяли под контроль резервные силы ПВО.

Позднее глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что ни одна из ракет украинских войск до Луганска не долетела, однако взрывы и возгорания зафиксированы в районе трех населенных пунктов.