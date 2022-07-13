В Народной милиции ЛНР сообщили о нанесении ВСУ удара по военной части ПВО в Луганске

Украинские военные обстреляли военную часть ПВО в Луганске. Фото: REUTERS

В ночь на 13 июля украинские вооруженные силы нанесли удар по военной части ПВО в Луганске. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«ВФУ нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города Луганск», - написал Марочко в своем Telegram.

По информации Марочко, несколько ракет достигли цели. Тем не менее все меры для обеспечения безопасности мирных жителей Луганска предприняты, небо над городом взяли под контроль резервные силы ПВО, уточнил представитель Народной милиции ЛНР.

Ранее Луганский информационный центр сообщил о серии мощных взрывов на окраине города в ночь на 13 июля. По предварительным данным, силы ПВО сбили над городом ракету «Точка-У», которая была запущена с украинской стороны.

Также мэр Горловки Иван Приходько в среду 12 июля сообщил о пожаре в детском саду после попадания снаряда Вооруженных сил Украины в кровлю здания образовательного учреждения.

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