Канада сможет обслужить еще пять турбин для «Северного потока» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канада в течение двух лет может провести ремонт и обслуживание еще пяти российских турбин для газопровода «Северный поток», пока в силе сохраниться соглашение об исключении из антироссийских санкционных ограничений.

Как передает издание Globe and Mail со ссылкой на источники, Министерство иностранных дел Канады предоставило компании Siemens Energy возможность на срок до двух лет использовать исключения из санкционных ограничений в отношении России. В издании отмечают, что это стало намного более продолжительным соглашением, чем заявлялось ранее, однако канадские власти могут отозвать такое решение в любой момент.

Издание также обращает внимание на то, что турбина, которая ранее была задержана в Канаде по причине ограничение, уже направлена в Европу.

Напомним, ранее Оттава приняла решение вернуть Берлину турбину Siemens для «Северного потока». Как писал сайт kp.ru, канцлер ФРГ Олаф Шольц приветствовал такое решение канадских властей. Однако позже Министерство внутренних дел Украины и Минэнерго страны в своем обращении призвали канадский парламент отменить такое решение. В ответ в немецком правительстве заявили, что приняли к сведению обращение Киева.