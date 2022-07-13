Протестующие ворвались в офис премьер-министра Шри-Ланки Фото: REUTERS

Протестующие в Коломбо ворвались в офис премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе.

Как передает РИА Новости, в среду, 13 июля, около 14:00 (11:30 по мск) на башнях резиденции вывесили национальные флаги, а протестующие залезли на башни, а также в само здание. Силовики в свою очередь пытались препятствовать штурму, применяя слезоточивый газ, в результате чего пострадали несколько демонстрантов. Отмечается, что недалеко от офиса премьер-министра стояли водометы, однако правоохранители не решились их использовать.

Протестующие также на некоторое время захватили национальную телекорпорацию Rupavahini, где выступали в эфире, а позже телекорпорация на непродолжительное время приостановила вещание.

Напомним, на фоне истощения запасов топлива в Шри-Ланки начались серьезные протесты. Поставки нефти в страну прекратились на фоне крупной задолженности за уже поставленные бензин и дизельное топливо. В итоге бензина не хватает даже экстренным службам, а также есть дефицит импортной еды и лекарств.

Как писал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 9 июля, толпа протестующих уже ранее врывалась в резиденцию премьера, а также в резиденцию президента страны, который успел покинуть здание за несколько минут до того, как туда ворвались недовольные. Позже глава государства на время покинул Шри-Ланку, а временно исполняющим его обязанности стал премьер.