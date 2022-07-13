Пушилин заявил, что РСЗО HIMARS не влияют на положение ВСУ на фронте

Денис Пушилин Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что американские РСЗО HIMARS не влияют на положение Вооруженных сил Украины на фронте.

- Я бы не сказал, что именно HIMARS меняют сильно картину на фронтах. Меняют картину на фронтах циничное использование любого тяжелого вооружения, будь это артиллерия, будь это реактивные системы залпового огня - в том виде, в котором они применяются, то есть пакетным способом, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Пушилина, уже никто не сомневается в том, что Киев применяет все виды оружия без раздумья.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал удар американской РСЗО HIMARS по населённому пункту Новая Каховка в Херсонской области прямым следствием поставок Соединёнными Штатами вооружений Украине.

Как ранее писал сайт kp.ru, источник в военно-гражданской администрации области сообщил, что после удара украинских вооруженных сил по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, был поврежден рынок, больница и жилые дома. Кроме того, в военно-гражданской администрации области уже сообщили, что удар по Новой Каховке был нанесен американскими ракетами РСЗО Himars.