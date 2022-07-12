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Политика12 июля 2022 0:30

Полянский осудил удар американской РСЗО HIMARS по Новой Каховке

Удар по Новой Каховке был нанесен американскими ракетами РСЗО Himars
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Полянский осудил удар американской РСЗО HIMARS по Новой Каховке

Полянский осудил удар американской РСЗО HIMARS по Новой Каховке

Фото: REUTERS

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал удар американской РСЗО HIMARS по населённому пункту Новая Каховка в Херсонской области прямым следствием поставок Соединёнными Штатами вооружений Украине.

"Подобные удары по гражданским объектам могут вызвать только решительное осуждение. Это прямое следствие поставок Штатами вооружений Киеву", - сказал он в беседе с РИА Новости.

Как ранее писал сайт KP.ru, источник в военно-гражданской администрации области сообщил, что после удара украинских вооруженных сил по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, был поврежден рынок, больница и жилые дома. Кроме того, в военно-гражданской администрации области уже сообщили, что удар по Новой Каховке был нанесен американскими ракетами РСЗО Himars.

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.