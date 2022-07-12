Полянский осудил удар американской РСЗО HIMARS по Новой Каховке Фото: REUTERS

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал удар американской РСЗО HIMARS по населённому пункту Новая Каховка в Херсонской области прямым следствием поставок Соединёнными Штатами вооружений Украине.

"Подобные удары по гражданским объектам могут вызвать только решительное осуждение. Это прямое следствие поставок Штатами вооружений Киеву", - сказал он в беседе с РИА Новости.

Как ранее писал сайт KP.ru, источник в военно-гражданской администрации области сообщил, что после удара украинских вооруженных сил по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, был поврежден рынок, больница и жилые дома. Кроме того, в военно-гражданской администрации области уже сообщили, что удар по Новой Каховке был нанесен американскими ракетами РСЗО Himars.

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