В Германии заподозрили главу МИД ФРГ в работе на Байдена после ее слов о переговорах с Россией Фото: REUTERS

Читатели немецкой газеты Die Welt прокомментировали заявление главы министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что она не видит возможности для переговоров с РФ.

Пользователи считают, что слова Бербок не имеют значения, так как она не участвует в переговорах.

- Бербок, похоже, получает твердые указания от Байдена, прославленного в СМИ как спаситель и президент мира, — предположил один из читателей.

- Бербок следует пройти стажировку в дипломатическом корпусе, а не быть членом правительства, — написал другой пользователь.

Также немцы усомнились в профпригодности Бербок, указав на то, что руководитель внешнеполитического ведомства всегда должен видеть возможности для переговоров.

Ранее читатели немецкой газеты Die Welt призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца уйти в отставку, комментируя его заявление о том, что Россия использует газ как оружие. Многим юзерам показалось странным удивление немецкого политика, что Москва принимает меры в ответ на ограничения со стороны Запада. Также пользователи назвали антироссийские санкции, которые ударили по странам Запада, полным провалом немецкого правительства. По их мнению, действующие власти Германии не способны предвидеть последствия своих действий.

До этого немцы обрадовались новости о возможном отъезде посола Украины в Берлине Андрея Мельника из Германии. В комментариях многие поставили под вопрос профессионализм украинского дипломата. Еще один комментаторов выразил надежду, что «наглости и оскорблениям со стороны Украины придет конец», указав на то, что «Мельника давно должны были депортировать».