Китай обвинил эсминец США во вторжении в территориальные воды КНР

В Минобороны КНР заявили, что действия американцев подрывают "мир и стабильность в регионе" Фото: REUTERS

Официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли обвинил эсминец Соединенных Штатов USS Benford 13 в том, что тот незаконно вторгся в акваторию спорных островов Сиша. Заявление представителя китайского командного состава опубликовано в социальных сетях.

"Ракетный эсминец США USS Benford 13 июля незаконно вошел в территориальные воды китайского архипелага Сиша без разрешения китайского правительства", - подчеркнул Цзюнли.

По его словам, подобные действия американцев подрывают "мир и стабильность в регионе" и создают угрозу национальной безопасности.

Отметим, что принадлежность островов Сиша, Спратли и Хуанъянь в Южно-Китайском море на протяжении нескольких десятков лет остается предметом территориального спора Китая с несколькими странами. В частности, свои права на острова предъявляют Вьетнам, Малайзия, Бруней и Филиппины.

Как ранее писал сайт kp.ru, постоянный представитель КНР при Организации объединенных наций (ООН) Чжан Цзюнь заявил, что Китай выступает против вовлечения НАТО в дела Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) или создания в Азии аналога Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что "беспорядки и конфликты, от которых страдают многие регионы мира", не должны возникнуть в АТР.