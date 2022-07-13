Венгрия отказалась поддерживать санкции против «Газпрома»

В Венгрии отказались поддерживать санкции против «Газпрома» Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не будет поддерживать санкции против «Газпрома». Он уточнил, что Будапешт не допускает даже обсуждение вопроса газового эмбарго.

По словам Сийярто, одна из стран ЕС предлагала ввести ограничительные меры в отношении «Газпрома».

- Мы решительно заявили, что мы не поддержим никакой пакет, если там будут санкции против «Газпрома» или «Газпромбанка», — заявил он.

Напомним, Евросоюз планирует предложить новый пакет санкций в отношении России. По информации Bloomberg, новый пакет санкций будет введен в предстоящие недели. Новые ограничения, как и прежние, связаны с боевыми действиями на Украине.

Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало подборку из восьми мифов Евросоюза о том, что в глобальном продовольственном кризисе виноваты не антироссийские меры, а именно РФ. Ведомство аргументированно разъясняет, в чем же на самом деле европейские лидеры пытаются ввести в заблуждение своих избирателей. Из представленных доводов следует, что на самом деле дефицит продовольствия угрожает миру не из-за действий России, а из-за санкций против страны.