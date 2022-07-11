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Политика11 июля 2022 16:27

Евросоюз планирует ввести новый пакет санкций против России

Новые ограничения, как и прежние, связаны с боевыми действиями на Украине
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Евросоюз планирует ввести новый пакет санкций против России

Евросоюз планирует ввести новый пакет санкций против России

Фото: REUTERS

Евросоюз планирует предложить новый пакет санкций в отношении России, рассказали источники, знакомые с ситуацией.

По информации Bloomberg, новый пакет санкций будет введен в предстоящие недели. Новые ограничения, как и прежние, связаны с боевыми действиями на Украине.

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что ЕС уже начал работу над седьмым пакетом антироссийских санкций. Польша предложила внести в седьмой пакет санкций против России все энергоносители и банки страны.

Напомним, ЕС ранее принял шестой пакет санкций. Члены сообщества долго судили, рядили и договорились отключить российский Сбербанк от системы межбанковских международных расчетов SWIFT, ввести санкции против еще нескольких физлиц из России и установить частичное эмбарго на российскую нефть, хотя поначалу планировали полное.