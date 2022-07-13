Стали известны детали падения с велосипеда главы Росавиации Нерадько Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выяснились подробности обстоятельств получения травмы главой Росавиации Александром Нерадько. По данным сайта mk.ru, инцидент произошел еще 11 июля около 13.30 в СНТ "Рожновка" Одинцовского городского округа.

По данным издания, Нерадько катался по поселку на велосипеде по правой стороне проселочной дороги, когда его обогнал неизвестный автомобиль. Водитель совершил какой-то маневр или же его поведение смутило седока: Нерадько неловко вильнул, велосипед попал в выбоину, и мужчина перелетел через руль.

Он получил черепно-мозговую травму, у него открылось кровотечение. Сын главы Росавиации оказал папе первую помощь, после чего мужчину госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

Ранее некоторых Telegram-каналах и СМИ появилась информацию о том, что глава Росавиации получил тяжелые травмы при падении с велосипеда, после чего перенес операцию. Среди прочего говорилось о том, что Нерадько диагностировали переломы ребер, таза и ушибы, а также гематомы на лице.

Позже в Росавиации сообщили, что руководитель Росавиации Александр Нерадько находится на больничном и проходит курс реабилитации, отметив, что сообщения об операции главы Росавиации не соответствует действительности.