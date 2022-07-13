Пушилин сообщил, что КНДР признала ДНР Фото: EAST NEWS

Власти Корейской народно-демократической республики признали Донецкую народную республику, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Корейская народно-демократическая республика сегодня признала Донецкую народную республику. Международный статус ДНР и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии», – написал политик в своем Telegram-канале.

Пушилин выразил признательность Пхеньяну за весомую поддержку жителей Донбасса. По мнению главы ДНР, решение КНДР станет основой для дальнейшего развития отношений в сфере экономики, а сотрудничество между республиками увеличит географию торговли для предприятий. Он также высказал надежду на активное и плодотворное партнерство.

Как писал сайт Kp.ru, ранее признать независимость Донецкой и Луганской народных республик решила Сирия.

Напомним, 21 февраля 2022 президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.