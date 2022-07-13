Польша подсчитала сумму репараций, которую намерена получить от Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша завершила подсчет репараций, которые намерена получить от Германии за преступления времен Второй мировой войны, рассказал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. В настоящее время Варшава занимается переводом отчета.

«На протяжении четырех лет мы готовим комплексный доклад, который должен показать уровень не только военных преступлений, которые совершили немцы, но и разрушений. Польша была среди стран, которые сильнее всего пострадали в результате Второй мировой войны, но получила минимальные средства в качестве компенсаций. Это даже тяжело назвать компенсациями», – сказал он журналистам.

По словам главы польского правительства, Варшава подготовила трехтомный доклад и завершает его перевод на несколько языков. Моравецкий обещал показать фотографии, исторические источники и «очень точную калькуляцию, опирающуюся на научные проверенные способы подсчета». Вместе с тем он не стал озвучивать сумму подсчитанных репараций.

Как писал сайт kp.ru, ранее лава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Варшава не отступит от своих намерений получить репарации от Германии за нанесенный ущерб в годы Второй мировой войны.