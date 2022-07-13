В Ассоциации российских банков призвали наладить прием карт «Мир» везде, где это возможно Фото: REUTERS

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил, что прием карт "Мир" нужно обеспечить на территории дружественных России стран, в том числе бывшего СНГ и государств юго-запада Азии.

"На территории всех постсоветстских стран и в странах Ближнего Востока. Сейчас нужно наладить прием карт "Мир" везде, где это возможно", - пояснил он в беседе с "Газета.ru".

По словам Тосуняна, сейчас карты "Мир" принимаются в России, а также в Армении, Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Турции.

Ранее стало известно, что рабочие группы Объединённых Арабских Эмиратов и России ведут переговоры по созданию соглашения, которое позволило бы использовать карты платёжной системы МИР в ОАЭ, передает RT.

Как писал телеканал "360", в России осенью появится новый способ оплатить покупки смартфоном о картам "Мир". При операциях будут использовать QR-код, сформированный на мобильном устройстве клиента. QR-код позволит оплатить товары и услуги, не предъявляя банковскую карту — только при помощи смартфона. Держателю карты нужно будет сформировать код на гаджете и предъявить для считывания сканером в торговом предприятии.