Стало известно, почему во «Вкусно и точка» запрещено пользоваться розетками и фотографироваться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представитель пресс-службы сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" Наталья Меркушова заявила, что запрет фотографировать и пользоваться розетками был и в McDonalds. По ее словам, это обусловлено внутренними правилами предприятий.

"Связано с техникой безопасности, плюс чтобы не фотографировали других посетителей. То есть, разумеется, мы не будем запрещать компании за столом проводить фото/видео съемку, но, если пожалуются другие посетители, сможем принять меры в соответствии с правилами. Ну, и чтобы в производственных помещениях не снимали без разрешения", - пояснила она в беседе с "Газета.ru".

Напомним, сеть "Вкусно и точка" сменила компанию McDonald`s, ушедшую из России. Новым владельцем сети стал предприниматель Александр Говор. С середины июня в России после ребрендинга уже заработали 142 ресторана из 850. Оставшиеся заведения должны запустить к сентябрю, рассказывает телеканал "360".

Как сообщил новый владелец компании Александр Говор корреспонденту "Известий", в скором времени планируется не только открыть все 850 ресторанов, но и развивать новые. По его словам, в ближайшее 5–6 лет число ресторанов будет доведено до 1000. Кроме того, Говор сообщил, что из нового меню ресторана уйдут блюда "Биг Мак" и "Мак Флури".