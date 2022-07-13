Российская делегация в Стамбуле представила предложения по вывозу зерна из портов Черного моря

Российская делегация в Стамбуле представила предложения по вывозу зерна из черноморских портов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская делегация с представителями Министерства обороны РФ в ходе переговоров в Стамбуле в среду, 13 июля, представила на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению для вывоза сельхозпродукции из портов Черного моря. Такое заявление сделал официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 13 июля, в Стамбуле стартовали переговоры военных делегаций Турции, России, Украины, а также делегации Организации Объединенных Наций (ООН), на которой обсуждают зерновой вопрос. Встреча проходит в закрытом формате.

«Представители Минобороны России в Стамбуле принимают участие в четырехсторонних переговорах … по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российской делегацией подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса», - заявил официальный представитель российского министерства.