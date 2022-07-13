Переговоры делегаций Турции, России, Украины и ООН по вопросу зерна начались в Стамбуле

Встреча делегаций Турции, России, Украины и ООН по вопросу зерна началась в Стамбуле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 13 июля, в Стамбуле начались переговоры военных делегаций Турции, России, Украины, а также делегации Организации Объединенных Наций (ООН), на которой пройдет обсуждение зернового вопроса. Встреча началась в закрытом режиме.

Напомним, днем ранее, 12 июля, встречу анонсировал глава турецкого военного ведомства Хулуси Акар. Незадолго до этого, 11 июля, состоялся телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджеп Тайп Эрдогана. В Кремле позже заявили, что среди прочего главы государств обсудили меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, а также говорили об экспорте зерна на международные рынки.

Как писал сайт kp.ru, в конце июня этого года, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия Анкары и генсека ООН Антониу Гутерриша по решению проблемы с украинским зерном давно принесли бы плоды, если бы не позиция Киева.