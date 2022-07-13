«Газпром» прокомментировал решение Канады передать Siemens турбину для «Северного потока» Фото: REUTERS

Российский холдинг «Газпром» не располагает документами на вывоз германской компаний турбинного двигателя для трубопровода «Северный поток», который находится на ремонте в Канаде. Об этом сообщает пресс-служба российской компании.

«Газпром» не располагает ни одним документом, позволяющим компании Siemens вывезти из Канады находящийся там на ремонте газотурбинный двигатель для компрессорной станции «Портовая», – говорится в Telegram-канале «Газпрома».

В компании отметили, что в этих условиях пока невозможно сделать объективный вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы станции «Портовая», являющейся критически важной для газопровода «Северный поток».

Напомним, ранее Reuters сообщало, что турбина для «Северного потока» будет возвращена «Газпрому» через Германию.

Сайт Kp.ru писал, что решение Канады по турбине для трубопровода «Северный поток» стало вынужденным отказом от части антироссийских санкций.