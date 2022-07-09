Канада приняла решение по турбине для «Северного потока»

Канада передаст отремонтированную турбину "Северного потока" Германии. Фото: REUTERS

Канада приняла решение о возвращении турбины для газопровода «Северный поток». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник в правительстве одной из вовлеченных в переговоры по этому вопросу стран.

«Решение о возврате турбины уже принято», - цитирует агентство собеседника.

Сообщается, что, по предварительным данным, турбина будет отправлена в ФРГ, а германские власти передадут ее российской компании «Газпром». Такая схема может быть использована для того, чтобы Канада и Германия получили возможность формально избежать нарушения собственных антироссийских санкций, уточнил собеседник агентства.

Напомним, компания Siemens Energy заявила, что одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за антироссийских санкций Канады.

Позже сообщалось, что Канада планирует снять санкции с турбин «Газпрома» по просьбе Германии. Также ранее сообщалось, что Канада и Германия близки к соглашению по возвращению в Россию турбины для «Северного потока».