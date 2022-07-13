Правительство Венгрии постановило запретить вывоз из страны энергоносителей и дров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Венгрии ввело запрет на вывоз из страны энергоносителей и дров. Об этом в ходе правительственного брифинга в среду, 13 июля, заявил глава канцелярии премьер-министра республики Гергей Гуйяш.

«Правительство Венгрии постановило запретить экспорт энергоносителей и дров», - приводит слова главы канцелярии канал М1.

Как писал сайт kp.ru, ранее Гуйяш заявил, что правительство Венгрии приняло решение объявить чрезвычайное положение в сфере энергетики, отметив, скорее всего, в Европе в осенне - зимний отопительный сезон газа будет недостаточно.

Незадолго до этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что введение санкционных ограничительных мер Евросоюза в отношении российского энергетического сектора стало красной линией для Будапешта.