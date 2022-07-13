Украина получила 1,7 млрд долларов по линии Всемирного банка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев получил еще 1,7 млрд долларов в качестве финансовой помощи по линии Всемирного банка со стороны Запада. Такое заявление в среду, 13 июля, сделал президент ВБ Дэвид Мэлпас.

«Что способен сделать и делает Всемирный банк, так это обеспечивает очень крупную и своевременную поддержку народу Украины. Мы продолжили и вчера [12 июля] за счет выделения $1,7 млрд», - заявил он в ходе своего выступления на семинаре в вашингтонском Институте Брукингса.

Мэлпас уточнил, что средства также были предоставлены Соединенными Штатами. «Речь идет о дополнении к $1,3 млрд, предоставленных в конце июня и также выделенных США», - отметил, добавив, что на данный момент Всемирный банк занимается мобилизацией дополнительной финансовой помощи Украине.

Напомним, накануне экономический советник президента Украины Олег Устенко заявил, что Киеву жизненно необходима финансовая поддержка от Запада в размере 9 млрд долларов для того, чтобы покрыть дефицит бюджета.