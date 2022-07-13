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В мире13 июля 2022 15:26

Украина получила 1,7 млрд долларов по линии Всемирного банка

Средства также предоставили США
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Украина получила 1,7 млрд долларов по линии Всемирного банка

Украина получила 1,7 млрд долларов по линии Всемирного банка

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев получил еще 1,7 млрд долларов в качестве финансовой помощи по линии Всемирного банка со стороны Запада. Такое заявление в среду, 13 июля, сделал президент ВБ Дэвид Мэлпас.

«Что способен сделать и делает Всемирный банк, так это обеспечивает очень крупную и своевременную поддержку народу Украины. Мы продолжили и вчера [12 июля] за счет выделения $1,7 млрд», - заявил он в ходе своего выступления на семинаре в вашингтонском Институте Брукингса.

Мэлпас уточнил, что средства также были предоставлены Соединенными Штатами. «Речь идет о дополнении к $1,3 млрд, предоставленных в конце июня и также выделенных США», - отметил, добавив, что на данный момент Всемирный банк занимается мобилизацией дополнительной финансовой помощи Украине.

Напомним, накануне экономический советник президента Украины Олег Устенко заявил, что Киеву жизненно необходима финансовая поддержка от Запада в размере 9 млрд долларов для того, чтобы покрыть дефицит бюджета.