Советник Зеленского заявил, что Украина не выживет без поддержки Запада в 9 млрд долларов

Власти Украины утверждают, что страна выживет без финансирования с Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киеву жизненно необходима финансовая поддержка от Запада в размере 9 млрд долларов, чтобы покрыть дефицит бюджета. Об этом заявил экономический советник президента Украины Олег Устенко.

Его слова приводит газета Financial Times с уточнением, что эта сумма вдвое выше, чем предыдущий запрос киевских властей.

"Мы постараемся выжить в любом случае, но без финансовой поддержки наших союзников сделать это будет не только сложно, но и практически невозможно", - подчеркнул Устенко.

Напомним, Берлин блокирует выделение пакета помощи Киеву в размере 9 млрд евро, решение о котором было принято на саммите Европейского союза в конце июня текущего года.

По данным итальянских журналистов, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер не одобряет намерение Еврокомиссии профинансировать такую помощь за счет общего европейского долга, как это уже было в период пандемии.

Как ранее писал сайт kp.ru, Совет Евросоюза одобрил кредит Украине в размере одного миллиарда евро. Об этом сообщил первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, уточнив, что это часть экстренной программы макрофинансовой помощи.

Домбровскис добавил, что сейчас Украина нуждается в краткосрочном финансировании и ЕС готов помочь ей.