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В мире13 июля 2022 15:38

Столтенберг заявил, что НАТО не сосредоточена на присоединении Украины к альянсу

Генсек отметил, что блок сосредоточен на военной помощи Киеву
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Столтенберг заявил, что НАТО не сосредоточена на присоединении Украины к альянсу

Столтенберг заявил, что НАТО не сосредоточена на присоединении Украины к альянсу

Фото: REUTERS

На сегодняшний день Североатлантический альянс сосредоточен на оказании Украине военной помощи, а не на подготовке к присоединению к НАТО. Такое заявление сделал генсек организации Йенс Столтенберг.

«Сейчас усилия сконцентрированы на оказании помощи Украине, чтобы она сохранила свою независимость. Это главное сейчас, а не членство в НАТО», - сказал генсек альянса в ходе своего выступления на совместном заседании комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета по обороне в среду, 13 июня.

Напомним, накануне Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс ставит перед собой задачу не допустить прямого конфликта с Россией из-за Украины, отметив, что ущерб такого столкновения будет несопоставим. Как писал сайт kp.ru, генсек НАТО подчеркнул, что военный блок поддерживает Киев, однако не является частью конфликта.