Столтенберг заявил, что НАТО не будет следовать прежнему пути в отношениях с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не собирается больше следовать прежнему пути выстраивания отношений с Москвой.

Выступая на совместном заседании комитетов по обороне и внешней политике Европарламента, Столтенберг заявил, что ранее много лет работал над диалогом с Москвой, поскольку был уверен, что стороны «должны стараться выстраивать лучшие отношения».

«Но особенно после… февраля этого года, я думаю, что тот путь, который мы пытались строить для взаимодействия с Россией, - мы не можем больше следовать ему, поскольку Россия полностью от него отошла», - заявил генсек альянса

Как писал сайт kp.ru, Столтенберг также заявил, что НАТО сосредоточена на оказании Украине военной помощи, а не на подготовке к присоединению к альянсу.

Напомним, ранее в ходе саммита в Мадриде страны – члены альянса утвердили новую стратегическую концепцию НАТО до 2030 года, в которой Россия признана «самой значительной и прямой угрозой» безопасности.