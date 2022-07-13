В ЛНР заявили, что союзные силы вошли в городскую черту Соледара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Союзные силы России и Луганской народной республики вошли в городскую черту Соледара в Донецкой области, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

«Наши войска успешно зашли в городскую черту Соледара и заставили «вэсэушников» бежать в разные направления», – передает его слова ТАСС.

По словам Киселева, через несколько дней Соледар может быть освобожден.

Как писал сайт Kp.ru, ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар ракетой «Точка-У» по полигону с боеприпасами, расположенному в пригороде Луганска.

Напомним, посол ЛНР в Москве Родион Мирошник рассказывал о наступлении Подразделения союзных сил на Северск. По его словам, союзные войска взяли населенный пункт Григоровка, ведется освобождение Серебрянки. Посол отметил, что, по словам жителей Северска, боевики украинских националистических формирований тайно покидают город, понимая, что не смогут долго сдерживать наступление союзных войск.