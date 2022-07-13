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Политика13 июля 2022 18:07

В Стамбуле создадут координационный центр по вопросу вывоза зерна с Украины

На следующей неделе «зерновой вопрос» вновь обсудят в Турции
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Стамбуле создадут координационный центр по вопросу вывоза зерна с Украины

В Стамбуле создадут координационный центр по вопросу вывоза зерна с Украины

Фото: Мария ЛЕНЦ

Делегации России, Турции, Украины и Организации объединенных наций договорились создать в Стамбуле координационный центр по вопросу вывоза зерна с Украины, сообщил турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар.

«Были согласованы основные технические вопросы, такие как создание координационного центра в Стамбуле, где будут присутствовать представители всех сторон, совместный контроль на выходе из порта и в пунктах прибытия и обеспечение безопасности мореплавания на переходных путях», – рассказал глава Минобороны Турции журналистам.

На следующей неделе делегации вновь проведут встречу в Турции, чтобы обсудить «зерновой вопрос».

Как писал сайт kp.ru, российская делегация с представителями Министерства обороны РФ в ходе переговоров в Стамбуле в среду, 13 июля, представила на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению для вывоза сельхозпродукции из портов Черного моря.