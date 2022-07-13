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Политика13 июля 2022 18:47

В Госдуме прокомментировали решение о признании Северной Кореей независимости ДНР

Парламентарий уверена, что это шаг на пути к дальнейшему признанию независимости республик Донбасса
Елена АКИМОВА
В Госдуме прокомментировали решение о признании Северной Кореей независимости ДНР

В Госдуме прокомментировали решение о признании Северной Кореей независимости ДНР

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о решении Северной Кореи признать независимость Донецкой Народной Республики.

Парламентарий отметила, что таким образом власти КНДР продемонстрировали свое несогласие с миром во главе США.

По мнению Журовой, КНДР тем самым продемонстрировала свое несогласие с однополярным миром во главе с США. Мировой общественности приходится считаться с данным мнением, так как Северная Корея является ядерной державой.

- КНДР как и многие другие государства не устраивает однополярный мир. Им не хочется жить под чью-то диктовку. Тем более что КНДР страна ядерная, и США, хочется им того или нет, приходится с ней считаться, - говорит NEWS.ru Журова.

Она отметила, что решение о признании можно назвать очень позитивным шагом. Который станет первой ступенью на пути к признанию братских республик.

В ДНР это решение назвали «еще одной победой» дипломатии и выразили признательность народу КНДР за поддержку жителей Донбасса.