В Госдуме прокомментировали решение о признании Северной Кореей независимости ДНР
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о решении Северной Кореи признать независимость Донецкой Народной Республики.
Парламентарий отметила, что таким образом власти КНДР продемонстрировали свое несогласие с миром во главе США.
По мнению Журовой, КНДР тем самым продемонстрировала свое несогласие с однополярным миром во главе с США. Мировой общественности приходится считаться с данным мнением, так как Северная Корея является ядерной державой.
- КНДР как и многие другие государства не устраивает однополярный мир. Им не хочется жить под чью-то диктовку. Тем более что КНДР страна ядерная, и США, хочется им того или нет, приходится с ней считаться, - говорит NEWS.ru Журова.
Она отметила, что решение о признании можно назвать очень позитивным шагом. Который станет первой ступенью на пути к признанию братских республик.
В ДНР это решение назвали «еще одной победой» дипломатии и выразили признательность народу КНДР за поддержку жителей Донбасса.