В Госдуме прокомментировали решение о признании Северной Кореей независимости ДНР Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о решении Северной Кореи признать независимость Донецкой Народной Республики.

Парламентарий отметила, что таким образом власти КНДР продемонстрировали свое несогласие с миром во главе США.

По мнению Журовой, КНДР тем самым продемонстрировала свое несогласие с однополярным миром во главе с США. Мировой общественности приходится считаться с данным мнением, так как Северная Корея является ядерной державой.

- КНДР как и многие другие государства не устраивает однополярный мир. Им не хочется жить под чью-то диктовку. Тем более что КНДР страна ядерная, и США, хочется им того или нет, приходится с ней считаться, - говорит NEWS.ru Журова.

Она отметила, что решение о признании можно назвать очень позитивным шагом. Который станет первой ступенью на пути к признанию братских республик.

В ДНР это решение назвали «еще одной победой» дипломатии и выразили признательность народу КНДР за поддержку жителей Донбасса.