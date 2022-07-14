Володин раскрыл подробности внепланового заседания Государственной думы 15 июля 2022 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты, которые Госдума рассмотрит на заседании 15 июля, не подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации

"Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудили законопроекты, включенные в повестку заседания Государственной Думы 15 июля. Среди них нет инициатив, которые после принятия Государственной думой подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации", - говорится в сообщении Telegram-канал палаты.

Отмечается, что в настоящее время в проект повестки заседания Госдумы планируется включить 17 законопроектов.

Чем ближе внеочередная сессия Госдумы 15 июля, тем больше о ней разговоров. А когда стало известно, что часть заседания пройдет в «закрытом режиме» из-за «секретных законопроектов», стоп-кран здравомыслия у политологов просто сорвало. Например, была версия, что депутаты без свидетелей решат судьбу калининградского транзита. Но, похоже, Москва и Брюссель без парламента уже (ну или вот-вот) все разрулили. Прогноз устарел моментально. Впрочем, некоторая информация, особенно о кадровых перестановках и не только, выглядит вполне правдоподобной. Подробнее о том, что Госдума решит на экстренном заседании читайте в материале сайта KP.ru