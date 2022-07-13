Новые законы и перестановки во власти: Что Госдума решит на экстренном заседании

Чем ближе внеочередная сессия Госдумы 15 июля, тем больше о ней разговоров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чем ближе внеочередная сессия Госдумы 15 июля, тем больше о ней разговоров. А когда стало известно, что часть заседания пройдет в «закрытом режиме» из-за «секретных законопроектов», стоп-кран здравомыслия у политологов просто сорвало. Например, была версия, что депутаты без свидетелей решат судьбу калининградского транзита. Но, похоже, Москва и Брюссель без парламента уже (ну или вот-вот) все разрулили. Прогноз устарел моментально. Впрочем, некоторая информация, особенно о кадровых перестановках и не только, выглядит вполне правдоподобной.

Ее-то мы и собрали.

НОВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР

Теперь в правительстве не 10, а 11 вице-премьеров — такой указ подписал Владимир Путин во вторник, 12 июля. Правда, состав кабмина принципиально не изменится. Ранг заместителя премьера дали министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Он как возглавлял Минпромторг, так и продолжит это делать, просто теперь в ранге повыше.

О неких грядущих подвижках в правительстве было известно заранее. Но диванные политологи больше ставили на отставки. Наверно, потому что про это рассказывать интереснее. А аппаратное повышение одного конкретного министра на сенсацию тянуло с трудом.

А с Думой это связано тем, что после поправок в Конституцию, парламент утверждает всех несиловых членом кабмина, включая самого премьера. Собственно, в пятницу депутаты этим и займутся. Официально объявлено, что одобрение вице-премьерства Мантурова включат в повестку.

Интереснее другое - ходят слухи, что Дума не хочет автоматически соглашаться на повышение министра. Мантуров, как-никак, у нас заведует промышленностью. То есть, зависимость нашей экономики от импорта и так далее – это все относится к нему. И на Охотном ряду потребуют конкретный детальный план, как мы собираемся импортозамещать все то, чего у нас не стало. И без общих фраз про многополярность мира, а так чтобы по существу: где, что и в какие сроки.

В общем, ждем доклада нового «вице».

СТАРЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР

Если с Мантуровым все более-менее ясно, то вот с другим замом Мишустина Юрием Борисовым нет. Борисов в правительстве отвечает за космос и оборонку.

СМИ уже начали гадать, что в скором времени вице-премьера ждет отставка. Якобы, Мантуров как раз может заняться кураторством оборонно-космического блока, так как все равно с ним связан. Все крупные заводы естественным образом пересекаются с министерством промышленности.

Телеграм-каналы наперебой сообщают, что Борисову могут поручить Роскосмос. Но это все неофициально – ни в Кабмине, ни в госкорпорации это, разумеется, не комментируют.

А ЧТО РОГОЗИН?

На этом гадание о вероятных перестановках не заканчиваются. Роскосмос - не сирота, его возглавляет Дмитрий Рогозин. 4 года назад до госкорпорации он тоже был вице-премьером по оборонке и космосу.

Прогнозы прочат Рогозину сразу два возможных карьерных пути. Первый – это управление освобожденными территориями на Украине. Сейчас там всем рулят военно-гражданские администрации. Но бесконечно командовать таким большим хозяйством они, конечно, не могут. Тут нужен государственный человек калибром повыше. Вот политологи и раскладывают кадровый пасьянс: мол, почему бы не Рогозин?

Второй возможный вариант – Дмитрия Олеговича переведут в МИД. Дипломатический опыт у него есть – в самом начале нулевых Рогозин в Думе возглавлял комитет по международным делам, а в начале десятых был постпредом России при НАТО.

ЕЩЕ ОСТАЮТСЯ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что летние каникулы парламента решили прервать из-за накопившихся дел.

- С 4 июля на рассмотрение Госдумы поступило 42 законопроекта, за две недели внесено в общей сложности 86 инициатив. Наша задача — не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее. В первую очередь речь о мерах поддержки людей, экономики, а также социальной защите граждан и военнослужащих, - заявил спикер.

В Совфеде уже подтвердили готовность сенаторов экстренно собраться для рассмотрения принятых Думой законов — если потребуется. Остается надеяться, что такая спешка не повлияет на качество работы депутатов.