Президент Сербии заявил, что республика сохранит дружеские отношения с Россией и Китаем Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика продолжит свой европейский путь, сохраняя дружеские отношения с Россией и Китаем.

"Мы должны быть едины, продолжать свой европейский путь, беречь наши отношения и с Российской Федерацией, и с Китаем, и со всеми остальными. Как вы видите, эта политика выдержала самое тяжелое время. Сколько сможет [выдержать] - увидим, это вопрос интереса нашего государства", - сказал он в интервью на канале TV Pink.

Ранее одержавший победу на выборах президента Сербии действующий глава государства Александр Вучич заявил послу России Александру Боцан-Харченко, что Белград намерен продолжить дружественные и партнерские отношения с Москвой.

Президент Сербии Александр Вучич также в своем обращении к нации заявил, что внешнеполитический курс остается неизменным, и власти страны нацелены на вступление страны в Евросоюз. При этом разрывать связи с Москвой, как это сделали многие из европейских государств, Сербия не собирается.