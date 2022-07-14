Депутат Рады Вениславский заявил, что Украина ведет переговоры с США о поставках ракет для систем РСЗО HIMARS Фото: REUTERS

Член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что Украина ведет переговоры с США о поставках для систем РСЗО HIMARS ракет большей дальности.

"На всех уровнях наше государство, наша власть ведет переговоры с представителями США — потому что это те образцы вооружений, которые поступают непосредственно из Соединенных Штатов, — о необходимости предоставления нам большей дальности ракет к HIMARS", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что американские РСЗО HIMARS не влияют на положение Вооруженных сил Украины на фронте. По словам Пушилина, уже никто не сомневается в том, что Киев применяет все виды оружия без раздумья.

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.