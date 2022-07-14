Экс-депутат Рады Кива заявил, что канцлера ФРГ Шольца могут убить переданным Киеву оружием Фото: REUTERS

Экс-депутат Рады Илья Кива заявил, что канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен могут убить при помощи западного оружия, поставляемого на Украину.

"Европа <…> находится в зоне риска начала террористических атак! Cмешно будет, если кортеж Шольца взорвут американским Javelin или самолет Урсулы фон дер Ляйен собьют английским NLAW", - написал он в своем Telegram-канале. Его слова приводит РИА Новости.

Кива отметил, что значительная часть передаваемого Киеву вооружения, благодаря действиям контрабандистов, отправляется обратно в Европу, где попадает в руки террористов.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что поставки западного оружия на Украину приводят к развитию черного рынка вооружений в Западной Европе.

По ее словам, профильные структуры, в частности, Интерпол, уже выражают обеспокоенность ситуацией, в то время как власти стран-поставщиков предпочитают замалчивать проблему.

Напомним, Германия намерена продолжить поставки вооружений в Украину. В том числе это будет и тяжелое вооружение. Об этом заявил в среду, 8 июня 2022 года, канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы журналистов в Берлине.